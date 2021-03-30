О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Испании впервые все четыре поста вице-премьеров займут женщины

В Испании впервые все четыре поста вице-премьеров займут женщины Все четыре поста заместителей председателя правительства Испании впервые в истории страны займут женщины
Другие страны
30 марта 2021 г. 20:56
В Испании впервые все четыре поста вице-премьеров займут женщины

Все четыре поста заместителей председателя правительства Испании впервые в истории страны займут женщины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник глава кабмина Педро Санчес.

Ранее второй вице-премьер и министр по социальным правам и повестке дня до 2030 года Испании Пабло Иглесиас решил покинуть свой пост для участия в региональных выборах в автономном сообществе Мадрид. В результате Санчес решил произвести перестановки в кабмине.

"Четыре женщины впервые в истории нашей страны занимают четыре [поста] вице-председателей правительства", - сказал он.

Так, после ухода Иглесиаса министру труда и социальной экономики Испании Йоланде Диас отойдет пост третьего замглавы кабмина королевства. Должность второго вице-премьера займет Надя Кальвиньо (ранее третий вице-премьер). Также посты зампредседателей правительства занимают Кармен Кальво и Тереса Рибера.

В рамках изменений в кабмине министром по социальным правам и повестке дня до 2030 года станет государственный секретарь Ионе Беларра.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Президент Индии перенес операцию на сердце
Президент Индии перенес операцию на сердце
30 марта 2021 г. 21:25
Правительство Молдовы попросило парламент ввести режим ЧП
Правительство Молдовы попросило парламент ввести режим ЧП
30 марта 2021 г. 20:47
Премьер Словакии ушел в отставку
Премьер Словакии ушел в отставку
30 марта 2021 г. 18:38
В давке при прощании с президентом Танзании погибли 45 человек
В давке при прощании с президентом Танзании погибли 45 человек
30 марта 2021 г. 12:47
В Гвинее 15 человек утонули, возвращаясь со свадьбы
В Гвинее 15 человек утонули, возвращаясь со свадьбы
30 марта 2021 г. 12:16
Лидеры ЕС и ВОЗ предложили выработать после пандемии глобальное соглашение
Лидеры ЕС и ВОЗ предложили выработать после пандемии глобальное соглашение
30 марта 2021 г. 12:04
Башар Асад и его жена вылечились от COVID-19
Башар Асад и его жена вылечились от COVID-19
30 марта 2021 г. 11:49
Премьер Японии встретится с Байденом
Премьер Японии встретится с Байденом
30 марта 2021 г. 08:37
Трамп запустил свой вебсайт
Трамп запустил свой вебсайт
30 марта 2021 г. 07:59
США считают угрозой действия ИГИЛ в Африке
США считают угрозой действия ИГИЛ в Африке
30 марта 2021 г. 06:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi