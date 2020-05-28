В Испании выявили 182 новых случая коронавируса за сутки

Диагноз коронавирус COVID-19 за минувшие сутки был подтверждён 182 пациентам в Испании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, эти данные приводит Минздрав страны.

Общее число выявленных при помощи ПЦР-тестов с начала эпидемии достигло 237 906 человек.За последние семь дней скончались 38 человек, за все время – 27 119. Министерство здравоохранения больше не публикует статистику ни по смертельным случаям за день, ни по выздоровевшим.

В больницы с начала эпидемии поступили 123 804 пациента, из них за последнюю неделю 301. В отделения интенсивной терапии – 11 389 и 11 человек соответственно.

Министерство в последние дни пытается уточнить статистику по всему периоду с начала эпидемии, из-за чего происходят расхождения в данных по сравнению с предыдущими отчетами.