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В Испании в результате ДТП с автобусом пострадали более 50 пассажиров

В Испании в результате ДТП с автобусом пострадали более 50 пассажиров Медики оказали помощь более 50 пассажирам автобуса после аварии в провинции Барселона.
Другие страны
16 июля 2024 г. 13:44
В Испании в результате ДТП с автобусом пострадали более 50 пассажиров

Медики оказали помощь более 50 пассажирам автобуса после аварии в провинции Барселона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило главное управление гражданской защиты Каталонии в соцсети "X".

По его информации, медики оказали "помощь 52 людям, трое из которых находятся в тяжелом состоянии". Транспортное средство перевернулось при въезде в туннель в районе населенного пункта Пинеда-де-Мар и осталось в вертикальном положении. В автобусе находились около 60 человек.

Автобус перевозил работников испанской сети магазинов одежды Inditex. Сейчас трасса, где произошла авария, частично перекрыта.

Причины ДТП пока не уточняются. Как передает газета La Vanguardia, авария могла произойти после того, как у автобуса прокололось колесо.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyada avtobus aşıb, 50-dən çox sərnişin xəsarət alıb
Версия на английском языке 5 people hospitalized after dramatic bus accident in Spanish highway tunnel

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