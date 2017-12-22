В Испании в результате инцидента с поездом пострадали около 40 человек

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Порядка 40 человек пострадали 22 декабря в Испании после того, как пассажирский поезд врезался в тупиковый упор на станции.

Как передает Report, об этом сообщила газета АВС.

По ее информации, инцидент произошел в населенном пункте Алькала-де-Энарес. На месте работают медики. Никто из пострадавших не получил серьезных травм.

По предварительным данным, инцидент произошел в результате проблем с системой торможения поезда.