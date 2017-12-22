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    В Испании в результате инцидента с поездом пострадали около 40 человек

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Порядка 40 человек пострадали 22 декабря в Испании после того, как пассажирский поезд врезался в тупиковый упор на станции.

    Как передает Report, об этом сообщила газета АВС.

    По ее информации, инцидент произошел в населенном пункте Алькала-де-Энарес. На месте работают медики. Никто из пострадавших не получил серьезных травм.

    По предварительным данным, инцидент произошел в результате проблем с системой торможения поезда.

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