О нас

В Испании в ходе антитеррористической операции задержали двух несовершеннолетних

В Испании в ходе антитеррористической операции задержали двух несовершеннолетних Гражданская гвардия Испании задержала двух несовершеннолетних по подозрению в причастности к терроризму.
Другие страны
30 ноября 2023 г. 14:35
В Испании в ходе антитеррористической операции задержали двух несовершеннолетних

Гражданская гвардия Испании задержала двух несовершеннолетних по подозрению в причастности к терроризму.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, задержанным вменяют в вину распространение "пропагандистских материалов террористической организации "Исламское государство", в которых содержалось подстрекательство" к совершению атак. "В настоящее время как в Испании, так и в Европе зафиксирован рост числа расследований в отношении несовершеннолетних в контексте джихадистского терроризма", - добавили в гражданской гвардии.

Сейчас в Испании объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проводятся задержания предполагаемых экстремистов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Two minors detained in Spain during anti-terrorist operation

Другие новости из категории

В ECOWAS заявили, что полностью не отказались от идеи вторжения в Нигер
В ECOWAS заявили, что полностью не отказались от идеи вторжения в Нигер
30 ноября 2023 г. 14:52
Куртулмуш: Процесс ратификации заявки на вступление Швеции в НАТО продолжается
Куртулмуш: Процесс ратификации заявки на вступление Швеции в НАТО продолжается
30 ноября 2023 г. 14:21
Нетаньяху обвинил ХАМАС в теракте в Иерусалиме, приведшем к гибели трех человек
Нетаньяху обвинил ХАМАС в теракте в Иерусалиме, приведшем к гибели трех человек
30 ноября 2023 г. 14:02
Система ПВО ЦАХАЛ перехватила подозрительную воздушную цель
Система ПВО ЦАХАЛ перехватила подозрительную воздушную цель
30 ноября 2023 г. 13:25
Военные расходы стран ЕС в 2022 году составили рекордные 240 млрд евро
Военные расходы стран ЕС в 2022 году составили рекордные 240 млрд евро
30 ноября 2023 г. 12:54
В результате теракта в Иерусалиме погибли три человека
В результате теракта в Иерусалиме погибли три человека
30 ноября 2023 г. 11:44
СМИ: В новом списке освобождаемых ХАМАС заложников числятся восемь человек
СМИ: В новом списке освобождаемых ХАМАС заложников числятся восемь человек
30 ноября 2023 г. 11:09
В Эстонии выразили готовность закрыть границу с РФ для защиты от гибридных атак
В Эстонии выразили готовность закрыть границу с РФ для защиты от "гибридных атак"
30 ноября 2023 г. 10:39
Израиль и ХАМАС продлили срок перемирия в Газе
Израиль и ХАМАС продлили срок перемирия в Газе
30 ноября 2023 г. 09:11
Геологи обнаружили более десятка опасных вулканов в Северной Америке
Геологи обнаружили более десятка опасных вулканов в Северной Америке
30 ноября 2023 г. 08:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi