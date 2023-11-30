В Испании в ходе антитеррористической операции задержали двух несовершеннолетних

Гражданская гвардия Испании задержала двух несовершеннолетних по подозрению в причастности к терроризму.

Гражданская гвардия Испании задержала двух несовершеннолетних по подозрению в причастности к терроризму.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, задержанным вменяют в вину распространение "пропагандистских материалов террористической организации "Исламское государство", в которых содержалось подстрекательство" к совершению атак. "В настоящее время как в Испании, так и в Европе зафиксирован рост числа расследований в отношении несовершеннолетних в контексте джихадистского терроризма", - добавили в гражданской гвардии.

Сейчас в Испании объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проводятся задержания предполагаемых экстремистов.