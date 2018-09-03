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    В Испании в ДТП с автобусом погибли не менее пяти человек, около 30 пострадали

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В результате аварии с автобусом на севере Испании погибли не менее пяти человек, еще почти три десятка пострадали. 

    Как сообщает Report, об этом заявили в Гражданской гвардии и национальной полиции Испании.

    В  городе Авилес на севере Испании автобус, следовавший по маршруту Кудильеро-Авилес-Хихон, врезался в бетонную опору пешеходного моста.

    В результате аварии пострадали 27 человек, некоторых из них доставляли в больницу на вертолете. 

    Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 

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