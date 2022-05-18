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В Испании в ДТП с автобусом погибли два человека, 16 пострадали

В Испании в ДТП с автобусом погибли два человека, 16 пострадали По меньшей мере два человека погибли, еще 16 пострадали в среду в Испании в результате аварии с участием автобуса.
Другие страны
18 мая 2022 г. 11:43
В Испании в ДТП с автобусом погибли два человека, 16 пострадали

По меньшей мере два человека погибли, еще 16 пострадали в среду в Испании в результате аварии с участием автобуса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили власти автономного сообщества Андалусия.

По их информации, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе населенного пункта Педрера. Три человека получили серьезные ранения.

Инцидент произошел в 06:50 по местному времени. Автобус, перевозивший местных работников, перевернулся. Причины случившегося пока не уточняются. Правоохранительные органы проведут расследование.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyada avtobus aşıb, 2 nəfər ölüb, 16 nəfər xəsarət alıb

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