В Испании в ДТП с автобусом погибли два человека, 16 пострадали

По меньшей мере два человека погибли, еще 16 пострадали в среду в Испании в результате аварии с участием автобуса.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили власти автономного сообщества Андалусия.
По их информации, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе населенного пункта Педрера. Три человека получили серьезные ранения.
Инцидент произошел в 06:50 по местному времени. Автобус, перевозивший местных работников, перевернулся. Причины случившегося пока не уточняются. Правоохранительные органы проведут расследование.