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В Испании уничтожат почти сто тысяч норок из-за заражения СOVID-19

В Испании уничтожат почти сто тысяч норок из-за заражения СOVID-19 Правительство испанского автономного сообщества Арагон распорядилось уничтожить 92 700 норок из-за выявления у них коронавирусной инфекции
Другие страны
16 июля 2020 г. 19:45
В Испании уничтожат почти сто тысяч норок из-за заражения СOVID-19

Правительство испанского автономного сообщества Арагон распорядилось уничтожить 92 700 норок из-за выявления у них коронавирусной инфекции, cообщает Report cо ссылкой на РИА Новости. 

Отмечается, что животных уничтожат на ферме в муниципалитете Пуэбла-де-Вальверде.

Проведенный 3 июня тест ПЦР у норок оказался отрицательным, 22 июня коронавирусная инфекция была выявлена у пяти норок, к 13 июля почти 87% были заражены, болезнь у них проходила бессимптомно.

По словам советник арагонского правительства по сельскому хозяйству Хоакина Олона, убиты будут все животные в рамках превентивной меры.

Ферма, о которой упоминается, приостановила работу в конце мая после того, как семь ее сотрудников заразились коронавирусом, сейчас они выздоровели. При этом данных о том, что люди могли подхватить инфекцию через зверей, нет.

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