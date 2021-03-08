В Испании ультраправые женщины напали на феминисток

Несколько женщин, придерживающихся крайне правых взглядов, напали на участниц феминистической акции, проходившей в Мадриде в связи с Международным женским днем.

Несколько женщин, придерживающихся крайне правых взглядов, напали на участниц феминистической акции, проходившей в Мадриде в связи с Международным женским днем.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает телеканал Antena 3.

На прошлой неделе власти запретили проведение всех массовых митингов и мероприятий в автономном сообществе Мадрид 8 марта из-за эпидемии COVID-19. Организаторы оспорили это постановление в Высшем суде Мадрида, однако он встал на сторону властей. Два крупнейших профсоюза страны – Рабочие комиссии (ССOO) и "Всеобщий союз трудящихся" (UGT) подали жалобы в Конституционный суд, однако он, хотя и принял иск к рассмотрению, не дал разрешение на проведение акций в понедельник.

Несмотря на это, в городе состоялась акция, организованная студенческим профсоюзом, в которой приняли участие более ста человек. Акция завершилась на центральной столичной площади Пуэрта-дель-Соль. Акция проходила мирно, участники сели на площади и начали скандировать призывы к равноправию мужчин и женщин. "Хватит репрессий в отношении женщин. Мы хотим, чтобы они были живыми и свободными", - кричали они.

В то же время несколько человек, находившиеся на площади, начали их оскорблять. Две женщины исполнили гимн Испанской фаланги "Лицом к солнцу", началась перепалка, женщины нанесли несколько ударов феминисткам, свидетельствуют кадры, которые показал в эфире телеканал, произошла потасовка, вмешалась полиция.

Кроме того, неизвестные изуродовали в Мадриде граффити, на котором были изображены известные женщины. Лица политических активисток Федерики Мунцень-и-Мане, Розы Паркс, Ригоберты Менчу, художницы Фриды Кало оказались закрашены черным.

Отметим, что в понедельник акции в защиту равноправия женщин и мужчин проходят по всей Испании.