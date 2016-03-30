​В Испании украли чемодан с радиоактивными материалами

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Совет по ядерной безопасности Испании заявил об исчезновении оборудования, которое содержит два радиоактивных источника.

Как передает Report, об этом сообщает испанский телеканал ABC.

Согласно заявлению, радиоактивные материалы находились в чемодане с оборудованием для измерения плотности и влажности грунта. Он был похищен из автомобиля, припаркованного в Севилье.

Радиоактивные источники относятся к четвертой категории опасности в соответствии с классификацией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Всего шкала состоит из пяти категорий, причем 5-я категория является наименее опасной.

Считается, что радиоактивные источники 4-й категории не представляют опасность для людей, если они находятся полностью внутри закрытой капсулы. Они несут угрозы в случае их извлечения или повреждения капсулы. В сообщении CSN отмечается, что любое лицо, которое "найдет оборудование, должно воспрепятствовать действиям с ним и немедленно уведомить власти, полицию или аварийную службу".