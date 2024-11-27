В Испании три человека погибли при взрыве на заводе

Три человека погибли, еще семь пострадали в результате взрыва на промышленном складе завода в испанской провинции Аликанте.

Три человека погибли, еще семь пострадали в результате взрыва на промышленном складе завода в испанской провинции Аликанте.

Как передает Report, об этом сообщило агентство EFE.

Согласно информации, инцидент произошел в населенном пункте Иби.

"Взрыв котла в здании привел к обрушению крыши и части стен фабрики, в результате чего несколько человек, находившихся на объекте, оказались заваленными обломками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте инцидента работают пожарные, полицейские, а также медики.