В Испании три человека погибли при взрыве на заводе

Три человека погибли, еще семь пострадали в результате взрыва на промышленном складе завода в испанской провинции Аликанте.
Как передает Report, об этом сообщило агентство EFE.
Согласно информации, инцидент произошел в населенном пункте Иби.
"Взрыв котла в здании привел к обрушению крыши и части стен фабрики, в результате чего несколько человек, находившихся на объекте, оказались заваленными обломками", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте инцидента работают пожарные, полицейские, а также медики.