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В Испании три человека погибли при взрыве на заводе

В Испании три человека погибли при взрыве на заводе Три человека погибли, еще семь пострадали в результате взрыва на промышленном складе завода в испанской провинции Аликанте.
Другие страны
27 ноября 2024 г. 19:09
В Испании три человека погибли при взрыве на заводе

Три человека погибли, еще семь пострадали в результате взрыва на промышленном складе завода в испанской провинции Аликанте.

Как передает Report, об этом сообщило агентство EFE.

Согласно информации, инцидент произошел в населенном пункте Иби.

"Взрыв котла в здании привел к обрушению крыши и части стен фабрики, в результате чего несколько человек, находившихся на объекте, оказались заваленными обломками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте инцидента работают пожарные, полицейские, а также медики.

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