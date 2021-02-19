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В Испании третий день подряд проходят акции протеста против ареста рэпера

В Испании третий день подряд проходят акции протеста против ареста рэпера Акции протеста против ареста рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны, возобновились в четверг в Испании.
Другие страны
19 февраля 2021 г. 03:03
В Испании третий день подряд проходят акции протеста против ареста рэпера

Акции протеста против ареста рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны, возобновились в четверг в Испании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, митинг, в частности, проходит в Барселоне. При этом число участников акции в городе сократилось до 500 по сравнению 4,5 тыс. во вторник. Как уточнили полицейские, группы агрессивно настроенных манифестантов в Барселоне бросают камни и бутылки в полицейских, поджигают мусорные контейнеры.

В Сабаделе участники протеста также кидают в сотрудников правоохранительных органов различные предметы и сооружают баррикады. Еще один митинг проходит в центре Валенсии, где полиция уже была вынуждена применить силу против некоторых манифестантов.

Напомним, что Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, размещенной в YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. В понедельник он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее во вторник Асель был задержан и помещен в тюрьму. Коалиция "Объединившись, мы можем" подала в Минюст страны прошение о помиловании исполнителя.

В четверг испанский суд подтвердил еще один приговор рэперу. Речь идет о воспрепятствовании осуществлению правосудия и угрозах, за что Асель получил два с половиной года тюрьмы. Предполагается, что он угрожал свидетелю по делу против сотрудника городской гвардии. Данный приговор может быть обжалован.

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