В Испании свыше сотни тысяч человек вышли на протесты из-за последствий наводнений

В Мадриде и Валенсии 9 ноября тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против правительства Испании из-за наводнений.

В Мадриде и Валенсии 9 ноября тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против правительства Испании из-за наводнений.

Как передает Report , об этом сообщают "Известия" со ссылкой на местные СМИ.

По данным испанской газеты 20 minutos, порядка 130 тыс. человек в Валенсии вышли на массовую акцию в знак протеста против кабмина в Испании, организаторами которой выступили примерно 40 общественных и гражданских организаций.

Сообщается, что протестующие выступили против главы регионального правительства Карлоса Масона, требуя его отставки из-за разрушительных последствий наводнений в стране. Также на митинге жители почтили память жертв трагедии.

Пользователи Сети также сообщили о столкновениях между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов Испании.

По последним данным, число погибших в результате наводнений в Испании достигло 223, при этом подавляющее большинство жертв зафиксировано в Валенсии. 29 октября Государственное метеорологическое агентство Испании предупредило о неблагоприятной погоде в разных регионах страны из-за сильных дождей. На юге и востоке королевства из-за ливней уровень погодной опасности был повышен до максимального.