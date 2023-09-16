О нас

В Испании свыше 100 млн доз вакцин от ковида стали непригодными из-за старой формулы

В Испании свыше 100 млн доз вакцин от ковида стали непригодными из-за старой формулы Более 100 млн доз вакцин от коронавируса в Испании признаны непригодными из-за устаревшей формулы.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 12:22
В Испании свыше 100 млн доз вакцин от ковида стали непригодными из-за старой формулы

Более 100 млн доз вакцин от коронавируса в Испании признаны непригодными из-за устаревшей формулы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета El País.

Согласно информации, кампания по вакцинации от ковида начнется в стране в последнюю неделю сентября. Желающим привиться будут вводить новые формулы, адаптированные к вариантам коронавируса, преобладающим сейчас в мире. Таким образом, более 100 млн доз препаратов, которые были приобретены Испанией в последние годы, теперь устарели.

Точные затраты на эти препараты неизвестны. Как пишет издание, Минздрав страны закладывал на вакцины в бюджет на 2021 и 2022 годы более 2,2 млрд евро.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2
ФотоВ Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2
15 сентября 2023 г. 10:58
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
14 сентября 2023 г. 17:01
Президент Азербайджана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе
14 сентября 2023 г. 16:58
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
14 сентября 2023 г. 11:32
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
14 сентября 2023 г. 11:00
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Таджикистан
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Таджикистан
14 сентября 2023 г. 10:31
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
13 сентября 2023 г. 20:33
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении
МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении
13 сентября 2023 г. 13:26
Президент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
ФотоПрезидент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
12 сентября 2023 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi