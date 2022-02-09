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В Испании создали тест, определяющий необходимость бустерной дозы

В Испании создали тест, определяющий необходимость бустерной дозы Испанские ученые создали тест, который способен быстро определить, нужна ли человеку бустерная доза вакцины против коронавируса.
Другие страны
9 февраля 2022 г. 18:15
В Испании создали тест, определяющий необходимость бустерной дозы

Испанские ученые создали тест, который способен быстро определить, нужна ли человеку бустерная доза вакцины против коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, разработкой занимались два специалиста из Университетской больницы Канарских островов. Тест способен определить состояние клеточного иммунитета человека и, таким образом, выявить, нужна ли ему бустерная доза вакцины против COVID-19.

Отмечается, что процедура заключается во введении в предплечье пациента раствора с частицей спайкового белка SARS-CoV-2 для изучения кожной реакции. Это покажет, имеется ли клеточный иммунитет против данного патогена. Время ожидания при проведении теста составляет от 12 до 48 часов после инъекции.

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