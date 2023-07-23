В Испании сегодня пройдут досрочные всеобщие выборы

Граждане Испании сегодня состоится голосование на всеобщих выборах, которые проводятся досрочно после роспуска парламента в мае.
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П.Санчес занимает пост премьера с 2018 года, ему 51 год. Объявляя досрочные выборы, он заявил, что доволен результатами своей работы во главе правительства и отметил, что ему пришлось руководить Испанией в сложных условиях: сначала страна столкнулась с пандемией COVID-19, а затем - с непростыми социально-экономическими последствиями украинского кризиса.
По данным опросов, ни одна из партий, вероятно, не получит абсолютного большинства, поэтому испанцы выбирают, скорее, между левой (во главе с действующим премьером Педро Санчесом и его Испанской социалистической рабочей партией) и правой (во главе с консерватором Альберто Нуньесом Фейхоо из Народной партии) коалициями.
Если победит вторая, в правительство впервые после смерти Франко могут войти ультраправые, утверждают местные СМИ.