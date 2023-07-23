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В Испании сегодня пройдут досрочные всеобщие выборы

В Испании сегодня пройдут досрочные всеобщие выборы Граждане Испании сегодня состоится голосование на всеобщих выборах, которые проводятся досрочно после роспуска парламента в мае.
Другие страны
23 июля 2023 г. 09:11
В Испании сегодня пройдут досрочные всеобщие выборы

Граждане Испании сегодня состоится голосование на всеобщих выборах, которые проводятся досрочно после роспуска парламента в мае.

Как передает Report, изначально выборы были запланированы на декабрь. Однако в мае в 12 испанских регионах прошли местные выборы, и в восьми из них, включая Мадрид, победила оппозиционная Народная партия. Социалистическая партия премьер-министра Педро Санчеса выступила на муниципальных выборах неудачно, после чего Санчес распустил парламент и назначил досрочные выборы.

П.Санчес занимает пост премьера с 2018 года, ему 51 год. Объявляя досрочные выборы, он заявил, что доволен результатами своей работы во главе правительства и отметил, что ему пришлось руководить Испанией в сложных условиях: сначала страна столкнулась с пандемией COVID-19, а затем - с непростыми социально-экономическими последствиями украинского кризиса.

По данным опросов, ни одна из партий, вероятно, не получит абсолютного большинства, поэтому испанцы выбирают, скорее, между левой (во главе с действующим премьером Педро Санчесом и его Испанской социалистической рабочей партией) и правой (во главе с консерватором Альберто Нуньесом Фейхоо из Народной партии) коалициями.

Если победит вторая, в правительство впервые после смерти Франко могут войти ультраправые, утверждают местные СМИ.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün İspaniyada növbədənkənar parlament seçkiləri keçiriləcək

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