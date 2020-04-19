​В Испании резко уменьшилось количество смертей от коронавируса

Число жертв от коронавируса COVID-19 за сутки существенно сократилось по сравнению с данными за последний период - до 410 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это самый низкий показатель за последние 28 дней.

Всего жертвами с начала эпидемии стали 20 453 человека, коронавирус выявлен у 195 944 пациентов (за сутки у 4 218), сообщает министерство здравоохранения страны.

Выздоровели 77 357 пациентов. Таким образом, активными остаются около 98 тысяч случаев заражения.

Днем ранее, минздрав заявлял о 565 скончавшихся пациентах и 4,5 тысячи новых выявленных случаев заражения.