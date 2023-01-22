В Испании разоблачили незаконную схему эксплуатации украинских беженцев

В Испании полиция ликвидировала сеть, которая эксплуатировала украинских беженцев на нелегальных сигаретных фабриках и занималась контрабандой табака в больших размерах.

В Испании полиция ликвидировала сеть, которая эксплуатировала украинских беженцев на нелегальных сигаретных фабриках и занималась контрабандой табака в больших размерах.

Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.de.

Издание отмечает, что Гражданская полиция Испании задержала участников преступной сети, занимавшейся изготовлением сигарет и контрабандой табака в больших размерах. На нелегальных фабриках украинских беженцев также эксплуатировали как работников в бесчеловечных условиях.

В ходе расследования, в котором также участвовал Европол, 27 человек были арестованы в разных частях Испании. Кроме того, конфисковано 10 тонн табачных листьев и 3,5 млн сигаретных пачек общей стоимостью 37,5 млн евро.

"Чтобы их не раскрыли, мигрантам не разрешали покидать территорию фабрики, и им приходилось работать в чрезвычайно тяжелых условиях", - говорится в заявлении полиции.

По данным издания, фабрики в регионе Ла-Риоха на севере, в Севилье и Валенсии были оснащены машинами "передовой технологии" и могли производить 540 тысяч пачек сигарет в день.