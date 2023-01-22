О нас

В Испании разоблачили незаконную схему эксплуатации украинских беженцев

В Испании разоблачили незаконную схему эксплуатации украинских беженцев В Испании полиция ликвидировала сеть, которая эксплуатировала украинских беженцев на нелегальных сигаретных фабриках и занималась контрабандой табака в больших размерах.
Другие страны
22 января 2023 г. 23:31
В Испании разоблачили незаконную схему эксплуатации украинских беженцев

В Испании полиция ликвидировала сеть, которая эксплуатировала украинских беженцев на нелегальных сигаретных фабриках и занималась контрабандой табака в больших размерах.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.de.

Издание отмечает, что Гражданская полиция Испании задержала участников преступной сети, занимавшейся изготовлением сигарет и контрабандой табака в больших размерах. На нелегальных фабриках украинских беженцев также эксплуатировали как работников в бесчеловечных условиях.

В ходе расследования, в котором также участвовал Европол, 27 человек были арестованы в разных частях Испании. Кроме того, конфисковано 10 тонн табачных листьев и 3,5 млн сигаретных пачек общей стоимостью 37,5 млн евро.

"Чтобы их не раскрыли, мигрантам не разрешали покидать территорию фабрики, и им приходилось работать в чрезвычайно тяжелых условиях", - говорится в заявлении полиции.

По данным издания, фабрики в регионе Ла-Риоха на севере, в Севилье и Валенсии были оснащены машинами "передовой технологии" и могли производить 540 тысяч пачек сигарет в день.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İspaniyada ukraynalı qaçqınları ağır şəraitdə işlədən cinayətkar qrup ifşa edilib

Самое читаемое

Посол: Хорватия видит потенциал в развитии туризма на освобожденных территориях Азербайджана
Посол: Хорватия видит потенциал в развитии туризма на освобожденных территориях Азербайджана
16 января 2023 г. 12:00
Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности
Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности
18 января 2023 г. 08:26
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
18 января 2023 г. 13:52
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
18 января 2023 г. 19:30
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
18 января 2023 г. 22:53
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
19 января 2023 г. 19:14
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
20 января 2023 г. 16:33
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
21 января 2023 г. 05:16
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
22 января 2023 г. 01:12
Реконструкция железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама выполнена почти наполовину
Реконструкция железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама выполнена почти наполовину
16 января 2023 г. 12:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi