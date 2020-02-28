В Испании растет число зараженных коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Испании возросло до 32, включая два случая заражения у иностранцев, которые уже выписаны из больниц.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных Министерства здравоохранения страны.

"По состоянию на 12 часов 28 февраля 2020 года в Испании зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусом", - говорится в Twitter Минздрава.Наибольшее число заразившихся на данный момент выявлено в Валенсии – восемь, еще по шесть случаев на Канарских островах и в Андалусии. В испанской столице пока зарегистрировано только пять заболевших.Ранее отмечалось, что один пациент из числа инфицированных коронавирусом находится в относительно тяжелом состоянии. Речь идет о госпитализированном в Мадриде 77-летнем мужчине, страдающем помимо коронавируса другими хроническими заболеваниями.