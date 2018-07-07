В Испании пять человек пострадали во время забега с быками

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Не менее пяти человек пострадали в ходе первого забега с быками на испанском празднике Сан-Фермин в Памплоне (автономная область Наварра), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Четыре человека получили различные ушибы, еще одного бык ударил рогами.

Отметим, что Сан-Фермин ежегодно проходит в Памплоне с 6 по 14 июля. В течение девяти дней в Памплоне состоятся около 500 различных мероприятий. Самые знаменитые - энсьеррос, забеги быков по улицам.

Маршрут составляет 875 метров и продолжается всего несколько минут, однако за это время быки, как правило, успевают покалечить несколько человек. Особенно часто в больницах оказываются иностранные туристы, у которых нет опыта забегов с быками.