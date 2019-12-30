​В Испании произошел взрыв в церкви, есть пострадавшие

Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва на колокольне в одной из церквей в испанской провинции Барселона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении каталонской службы экстренной помощи.

"По меньшей мере 14 человек получили ожоги разной степени при взрыве в населенном пункте Сентельес", отмечается в нем.

В этом испанском муниципалитете в понедельник отмечался праздник в честь его покровительницы. По версии газеты El Periodico, речь идет о взрыве пиротехники.