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В Испании произошел взрыв в церкви, есть пострадавшие

​В Испании произошел взрыв в церкви, есть пострадавшие

Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва на колокольне в одной из церквей в испанской провинции Барселона. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении каталонской службы экстренной помощи.

"По меньшей мере 14 человек получили ожоги разной степени при взрыве в населенном пункте Сентельес", отмечается в нем.

В этом испанском муниципалитете в понедельник отмечался праздник в честь его покровительницы. По версии газеты El Periodico, речь идет о взрыве пиротехники. 

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