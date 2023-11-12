В Испании проходят протесты против и.о. премьера и амнистии сепаратистов

Десятки тысяч человек вышли на акции протеста по всей Испании против закона об амнистии сторонников независимости Каталонии и против исполняющего обязанности главы правительства страны Педро Санчеса.

Десятки тысяч человек вышли на акции протеста по всей Испании против закона об амнистии сторонников независимости Каталонии и против исполняющего обязанности главы правительства страны Педро Санчеса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, лишь в Мадриде протестующие заполнили ключевые центральные улицы города.

Аналогичные демонстрации были организованы во всех провинциальных столицах Испании. Инициатором проведения митингов стала консервативная Народная партия (НП). В Мадриде на акцию вышел ее лидер Альберто Нуньес Фейхоо. Многие собравшиеся принесли с собой испанские флаги. Участники манифестации скандировали лозунги против амнистии и и.о. премьера, лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Санчеса. В частности, собравшиеся требовали его отставки. Хотя сама акция была запланирована на площади Пуэрта-дель-Соль, протестующие заполнили все близлежащие улицы.

В манифесте НП, распространенном в преддверии протеста, говорится: "В каждом уголке нашей территории мы говорим: "Нет привилегиям. Нет безнаказанности. Нет амнистии". "Мы сталкиваемся с вызовом для нашей демократии, который требует реакции демократов, независимо от идеологии, - уточнили консерваторы. - Они хотят нашего молчания, но получат ясный и твердый ответ. Испания не сдается!".

По итогам прошедших в июле выборов победа досталась НП, однако она не получила абсолютного большинства кресел в 350-местном парламенте, чтобы беспрепятственно утвердить своего кандидата на пост премьера. Нуньес Фейхоо попытался получить поддержку Конгресса, однако потерпел неудачу. ИСРП по итогам выборов заняла второе место со 121 креслом. Ранее социалисты договорились с левым движением "Сумар" (31 мандат) о формировании коалиционного правительства. Также кандидатуру Санчеса согласились поддержать другие партии, в том числе каталонские сепаратисты. Договоренности, достигнутые между ИСРП и региональными политическими силами, предусматривают амнистию сторонников независимости Каталонии.

Среди партий, с которыми удалось договориться о поддержке кандидатуры Санчеса для переизбрания премьером, также значится "Вместе за Каталонию" экс-главы правительства региона Карлеса Пучдемона. Он являлся лидером автономного сообщества в момент проведения там незаконного референдума о независимости в 2017 году. Вскоре после плебисцита Пучдемон бежал в Бельгию. Судебные власти Испании добиваются его экстрадиции.

Ожидается, что дебаты и голосование по кандидатуре Санчеса на пост премьера состоятся в парламенте на следующей неделе. Предполагается, что он заручится поддержкой 179 депутатов. Этого числа голосов достаточно для того, чтобы лидер ИСРП был переизбран главой правительства Испании.