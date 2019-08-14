В Испании проходит забастовка железнодорожников

Сотни поездов были отменены по всей Испании в день забастовки сотрудников железнодорожной компании Renfe, некоторые пассажиры были вынуждены менять свои планы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в среду проходит вторая из четырех запланированных забастовок - первая за это лето состоялась 31 июля, следующие запланированы на 30 августа и 1 сентября.

Забастовка в среду (отменены более 300 поездов дальнего сообщения, средней дистанции, пригородные и товарные) проходит накануне "длинных выходных" в стране, когда многие испанцы предпочитают на несколько дней уехать в другие регионы.