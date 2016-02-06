В Испании при взрыве на биодизельном заводе погибли 2 человека

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Два человека погибли, еще один получил крайне тяжелые ранения в результате взрыва на заводе по производству биодизеля в испанском Альхемеси (автономное сообщество Валенсия).

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, взрыв произошел на предприятии Biocom Energía на полигоне Котес около 11 утра.

Взрыв мог быть вызван проведением сварочных работ.

Состояние третьего рабочего оценивается как критическое – у него обожжены 80% кожи. Пострадавший доставлен в больницу Ла-Фе в Валенсии, сообщила мэр Альхемеси Марта Трензано.

Пожарные оцепили завод, установив зону безопасности. Были эвакуированы сотрудники ряда предприятий, расположенных в непосредственной близости от места аварии. Пожарные заявляют, что им удалось взять огонь под контроль.