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В Испании при столкновении поезда и локомотива пострадали около 30 человек

В Испании при столкновении поезда и локомотива пострадали около 30 человек По меньшей мере 29 человек пострадали в автономном сообществе Каталония при столкновении пассажирского поезда и локомотива товарного поезда. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении главного управления по гражданской обороне а
Другие страны
13 июня 2022 г. 09:18
В Испании при столкновении поезда и локомотива пострадали около 30 человек

По меньшей мере 29 человек пострадали в автономном сообществе Каталония при столкновении пассажирского поезда и локомотива товарного поезда. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении главного управления по гражданской обороне автономии.

По его информации, инцидент произошел в воскресенье в районе 22:00 по местному времени в населенном пункте Вила-сека в провинции Таррагона. Отмечается, что поезд, перевозивший 75 пассажиров по маршруту Барселона - Тортоса, столкнулся с локомотивом.

Причины случившегося пока не уточняются. Начато расследование произошедшего.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyada qatar toqquşub, 29 nəfər yaralanıb

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