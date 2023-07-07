В Испании при первом забеге с быками на фестивале Сан-Фермин пострадали шесть человек

В Испании при первом забеге с быками на фестивале Сан-Фермин пострадали шесть человек

По меньшей мере шесть человек пострадали в пятницу во время участия в первом в этом году забеге с быками в рамках фестиваля Сан-Фермин в испанской Памплоне (автономная область Наварра).

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