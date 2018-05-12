В Испании потерпел крушение самолет, погибли три человека

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в испанской комарке Рибера-д’Эбре (провинция Таррагона, автономное сообщество Каталония).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило генеральное управление гражданской защиты Каталонии.

На место ЧП были направлены пожарные подразделения и медики. Однако спасти находившихся в самолете людей они не смогли.

Самолет летел из португальского города Кашкайш в аэропорт Реуса. Национальность погибших пока не установлена.