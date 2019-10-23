В Испании посчитали ущерб от беспорядков в Каталонии

Министерство развития Испании считает, что беспорядки в ходе акций протеста в Каталонии нанесли экономический ущерб на сумму в 7,3 млн. евро, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Местные СМИ отмечают, что значительный урон был нанесен транспортному сектору региона.

Как уточнили в ведомстве, за день митинга в аэропорту Барселоны, из-за которого были отменены десятки рейсов, регион потерял 1,2 млн. евро. Почти 4 млн. евро составляет упущенная выгода предприятий в дни протестов.