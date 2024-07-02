В Испании поймали совершивших мошенничество на сумму до €70 млн аферистов

Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной группировки, причастной к крупной афере с помощью финансовой пирамиды.

Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной группировки, причастной к крупной афере с помощью финансовой пирамиды.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, подозреваемые, предлагавшие потерпевшим инвестиционные продукты с высоким уровнем рентабельности, могли совершить махинации на сумму от 40 млн до 70 млн евро. Всего в Испании были задержаны девять человек.

Мошенники использовали сложную корпоративную структуру, которая состояла из 21 компании, зарегистрированной в пиренейском королевстве, Великобритании и США, а также обширную сеть офисов в испанских провинциях для предложения своей продукции. В ходе расследования стражи порядка заблокировали многочисленные банковские счета подозреваемых и наложили превентивный арест на девять объектов недвижимости.