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В Испании поймали совершивших мошенничество на сумму до €70 млн аферистов

В Испании поймали совершивших мошенничество на сумму до €70 млн аферистов Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной группировки, причастной к крупной афере с помощью финансовой пирамиды.
Другие страны
2 июля 2024 г. 13:46
В Испании поймали совершивших мошенничество на сумму до €70 млн аферистов

Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной группировки, причастной к крупной афере с помощью финансовой пирамиды.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, подозреваемые, предлагавшие потерпевшим инвестиционные продукты с высоким уровнем рентабельности, могли совершить махинации на сумму от 40 млн до 70 млн евро. Всего в Испании были задержаны девять человек.

Мошенники использовали сложную корпоративную структуру, которая состояла из 21 компании, зарегистрированной в пиренейском королевстве, Великобритании и США, а также обширную сеть офисов в испанских провинциях для предложения своей продукции. В ходе расследования стражи порядка заблокировали многочисленные банковские счета подозреваемых и наложили превентивный арест на девять объектов недвижимости.

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Версия на английском языке Spain catches swindlers committing fraud worth up to €70M

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