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В Испании поймали беглого босса мафии

В Испании поймали беглого босса мафии В Испании поймали беглого босса итальянской мафии Николу Рулло.
Другие страны
1 января 2024 г. 04:48
В Испании поймали беглого босса мафии

В Испании поймали беглого босса итальянской мафии Николу Рулло.

Как передает Report, об этом сообщает Ansa со ссылкой на управление карабинеров Неаполя.

Рулло возглавлял группировку "Контини", входящую в более крупный одноименный преступный клан. Мужчина ожидает экстрадиции в тюрьме. Он был объявлен в розыск 26 сентября 2023 года по решению прокуратуры Неаполя.

В 2020 году он был освобожден из-под заключения. В Испании Рулло с 15 декабря проживал в отеле El Plantio Golf Resort в Аликанте.

До этого в аэропорту Рима задержали главу мафии "Каморра" Марию Личчарди.

Женщина планировала улететь в Испанию. Ее подозревают в вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях. В декабре 2009 года Личчарди вышла из тюрьмы после восьми лет заключения.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyada mafiyanın başçısı tutulub

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