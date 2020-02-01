​В Испании подтвердили первый случай коронавируса

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Испании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Вирус выявлен у одного из пяти немецких туристов, которые содержались на карантине в клинике острова Гомера (Канарские острова) и чьи анализы были отправлены в Институт Карлоса III в Мадриде. Один из анализов дал положительный результат, говорится в сообщении министерства здравоохранения.

Пациент находится в изоляции.

Ранее сообщалось, что двое из пяти немецких туристов контактировали с человеком, у которого в Германии был выявлен коронавирус. Немецкие коллеги предупредили испанских медиков, после чего туристы были отправлены под карантин.