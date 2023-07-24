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В Испании по делу о референдуме задержали каталонского евродепутата

В Испании по делу о референдуме задержали каталонского евродепутата Бывший член каталонского правительства, евродепутат Клара Понсати, проходящая по делу о референдуме о независимости региона 2017 года, была задержана в понедельник в Барселоне.
Другие страны
24 июля 2023 г. 15:35

Бывший член каталонского правительства, евродепутат Клара Понсати, проходящая по делу о референдуме о независимости региона 2017 года, была задержана в понедельник в Барселоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом политик написала в Twitter.

"Меня снова незаконно задержали в Барселоне", - отметила она.

Ранее в Испании был выдан национальный ордер на арест в отношении Понсати после того, как она не явилась в суд в апреле этого года.

Понсати скрывалась от испанского правосудия более пяти лет. В марте она вернулась в Барселону, где была задержана, однако затем отпущена на свободу. 24 апреля женщина должна была явиться в Верховный суд, где ей должны были предъявить обвинения в неповиновении органам правопорядка. Тем не менее Понсати предпочла отправиться по работе в Брюссель. В Бельгии евродепутата не могут задержать, поскольку в отношении нее нет международного ордера на арест.

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