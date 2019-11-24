​В Испании перехватили подлодку с двумя тоннами кокаина

Правоохранительные органы Испании перехватили в воскресенье подводную лодку, на борту которой было обнаружено более двух тонн кокаина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, полиция задержала не менее двух человек. Субмарина была обнаружена в водах автономного сообщества Галисия. Предполагается, что она прибыла из Колумбии. Других подробностей пока не приводится.

Согласно версии газеты La Voz de Galicia, на борту находилось свыше трех тонн кокаина.