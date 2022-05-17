В Испании пассажирский поезд столкнулся с товарным, есть погибший и раненые
В Испании пассажирский поезд столкнулся с товарным, есть погибший и раненыеПо меньшей мере один человек погиб, еще 85 пострадали при столкновении в понедельник в Испании пассажирского поезда с товарным.
По меньшей мере один человек погиб, еще 85 пострадали при столкновении в Испании пассажирского поезда с товарным.
Как передает Report со ссылкой на радиостанцию Cadena SER, в результате случившегося "один человек погиб (машинист), двое тяжело пострадали, 83 с легкими ранениями".
Инцидент произошел в районе населенного пункта Сан-Бой-де-Льобрегат в провинции Барселона.
Примерно в 18:00 по местному времени товарный поезд сошел с рельсов и столкнулся с пассажирским составом, который выезжал со станции. Власти начали расследование случившегося.
Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил "глубочайшие соболезнования семье машиниста поезда, погибшего при крушении". "Вся моя поддержка и пожелания скорейшего выздоровления многочисленным пострадавшим при аварии", - написал премьер на своей странице в Twitter.
En total: 1 mort i 86 ferits (tots fora de perill) a #SantBoi
️ 84 ferits lleus: 77 han rebut l’alta in situ i 7 han estat hospitalitzats (6 a l’Hospital de Sant Boi i un a l’Hospital de Viladecans.