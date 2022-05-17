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В Испании пассажирский поезд столкнулся с товарным, есть погибший и раненые

В Испании пассажирский поезд столкнулся с товарным, есть погибший и раненые По меньшей мере один человек погиб, еще 85 пострадали при столкновении в понедельник в Испании пассажирского поезда с товарным.
Другие страны
17 мая 2022 г. 01:43
В Испании пассажирский поезд столкнулся с товарным, есть погибший и раненые

По меньшей мере один человек погиб, еще 85 пострадали при столкновении в Испании пассажирского поезда с товарным.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию Cadena SER, в результате случившегося "один человек погиб (машинист), двое тяжело пострадали, 83 с легкими ранениями".

Инцидент произошел в районе населенного пункта Сан-Бой-де-Льобрегат в провинции Барселона.

Примерно в 18:00 по местному времени товарный поезд сошел с рельсов и столкнулся с пассажирским составом, который выезжал со станции. Власти начали расследование случившегося.

Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил "глубочайшие соболезнования семье машиниста поезда, погибшего при крушении". "Вся моя поддержка и пожелания скорейшего выздоровления многочисленным пострадавшим при аварии", - написал премьер на своей странице в Twitter.

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Версия на азербайджанском языке Видеоİspaniyada qatarlar toqquşub, ölən və yaralananlar var

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