В Испании пассажирский поезд сошел с рельсов, пострадали более 20 человек

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Пассажирский поезд сошел с рельсов в испанском регионе Андалусия, более 20 человек пострадали, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Состав, следовавший из Малаги в Севилью, утром сошел с рельсов на обрывистом участке полотна, размытом дождями, рядом с муниципалитетом Арааль.
Спасатели из андалусской службы Emergencias 112 сообщают, что число раненых составило 21 человек.
Первую помощь пострадавшим оказали местные фермеры. Позднее на место происшествия прибыли спасатели и медики.
В спасательной операции задействован вертолет для эвакуации раненых.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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