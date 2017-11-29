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    В Испании пассажирский поезд сошел с рельсов, пострадали более 20 человек

    Состав, следовавший из Малаги в Севилью, сошел с рельсов на обрывистом участке полотна© AP

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Пассажирский поезд сошел с рельсов в испанском регионе Андалусия, более 20 человек пострадали, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Состав, следовавший из Малаги в Севилью, утром сошел с рельсов на обрывистом участке полотна, размытом дождями, рядом с муниципалитетом Арааль.

    Спасатели из андалусской службы Emergencias 112‏ сообщают, что число раненых составило 21 человек.

    Первую помощь пострадавшим оказали местные фермеры. Позднее на место происшествия прибыли спасатели и медики.

    В спасательной операции задействован вертолет для эвакуации раненых.

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