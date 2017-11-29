В Испании пассажирский поезд сошел с рельсов, пострадали более 20 человек

© AP

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Пассажирский поезд сошел с рельсов в испанском регионе Андалусия, более 20 человек пострадали, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Состав, следовавший из Малаги в Севилью, утром сошел с рельсов на обрывистом участке полотна, размытом дождями, рядом с муниципалитетом Арааль.

Спасатели из андалусской службы Emergencias 112‏ сообщают, что число раненых составило 21 человек.

Первую помощь пострадавшим оказали местные фермеры. Позднее на место происшествия прибыли спасатели и медики.

В спасательной операции задействован вертолет для эвакуации раненых.