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В Испании отменены рейсы свыше 300 поездов из-за забастовки

В Испании отменены рейсы свыше 300 поездов из-за забастовки
​Рейсы около 320 поездов отменены из-за начавшейся сегодня забастовки работников испанского железнодорожного оператора Renfe

Рейсы около 320 поездов отменены из-за начавшейся сегодня забастовки работников испанского железнодорожного оператора Renfe, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что организует стачку, которая должна завершиться сегодня в 23:00 по местному времени, Профсоюзная конфедерация Рабочих комиссий. Забастовка отразится на движении высокоскоростных поездов, поездов дальнего и регионального следования. Испанские власти обязуют железнодорожные службы, несмотря на стачку, поддерживать минимальный уровень услуг.

Сотрудники Renfe требуют создания рабочих мест, сокращения трудового дня и повышения зарплаты.

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