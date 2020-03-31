В Испании от коронавируса за сутки умерли свыше 800 человек

Число жертв от коронавируса COVID-19 в Испании превысило 8 тысяч человек, только за последние сутки умерли 849 пациентов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки выявлено 9,2 тысячи новых случаев заражения, общее число составило 94,4 тысячи, из них скончались 8 189 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 5,6 тысячи пациентов. Выздоровели 19,3 тысячи. Таким образом, число активных случаев заражения в Испании составляет 67 тысяч человек.В Мадриде с начала эпидемии выявлено 27,5 тысячи случаев заболевания, из них умерли 3,6 тысячи человек. В Каталонии число зарегистрированных случаев – 18,8 тысячи, из них умерли 1,7 тысячи. Испания находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев заражения (после США и Италии) и на втором по количеству жертв (после Италии).Режим повышенной готовности продлен в Испании до 11 апреля включительно.