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В Испании от коронавируса за сутки скончались 600 человек

В Испании от коронавируса за сутки скончались 600 человек

Число жертв коронавируса в Испании приближается к 16 тысячам, за минувшие сутки скончались более 600 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных Министерства здравоохранения.

На 10 апреля зафиксировано 15 843 летальных исходов, за минувшие сутки скончались 605 пациентов – это самый низкий показатель с 24 марта.Выявлено с начала эпидемии 157 022 случая заражения COVID-19, за сутки – 4 576. Выздоровели 55,7 тысячи человек. Таким образом, активными остаются 85,5 тысячи случаев.Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после Италии и США) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США).

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