В Испании от коронавируса умерли свыше 20 тыс. человек

По меньшей мере 20 043 человека умерли от коронавируса в Испании с начала распространения инфекции в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пресс-релизе Минздрава королевства.

В ведомстве уточнили, что всего было выявлено 191 726 случаев заражения, 74 662 пациента выздоровели. Таким образом, за 24 часа число инфицированных выросло на 4 499, умерших - на 565, выздоровевших - на 3 166. Антирекорд был зафиксирован в стране 1 апреля - тогда жертвами эпидемии стали 950 пациентов.

Первый случай коронавируса в Испании был выявлен 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.