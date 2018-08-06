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    В Испании от аномальной жары скончалось пять человек

    Жара в Испании уже стала причиной возникновения пожаров

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Число жертв жаркой погоды, установившейся в Испании, возросло до пяти человек, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Два человека сегодня скончались в больнице Таррагоны (Каталония). Оба мужчины бездомные – один был найден без сознания в муниципалитете Константи, другой в городском районе Кампо Кларо. Полиция доставила обоих в больницу, однако врачи не смогли их спасти.

    На прошлой неделе скончались три человека – бездомный в Барселоне и двое мужчин в Мурсии.

    Жара в Испании уже стала причиной возникновения пожаров.

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