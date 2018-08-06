В Испании от аномальной жары скончалось пять человек

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Число жертв жаркой погоды, установившейся в Испании, возросло до пяти человек, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Два человека сегодня скончались в больнице Таррагоны (Каталония). Оба мужчины бездомные – один был найден без сознания в муниципалитете Константи, другой в городском районе Кампо Кларо. Полиция доставила обоих в больницу, однако врачи не смогли их спасти.

На прошлой неделе скончались три человека – бездомный в Барселоне и двое мужчин в Мурсии.

Жара в Испании уже стала причиной возникновения пожаров.