​В Испании около 9,5 тысячи медиков заразились коронавирусом

Около 9,5 тысячи медиков заражены COVID-19 в Испании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон.

"Пострадали 9 444 медицинских работника. Это высокая цифра по сравнению с другими странами. Это одна из наших забот, мы работаем над этим", - сказал он на пресс-конференции, проходившей в режиме онлайн.

Кроме того, заражены 282 гражданских гвардейца и 172 военных.

По числу жертв и выявленных случаев заражения коронавирусом Испания находится на втором месте в Европе, после Италии.