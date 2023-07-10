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В Испании объявили погодное предупреждение из-за 44-градусной жары

В Испании объявили погодное предупреждение из-за 44-градусной жары Государственное метеорологическое агентство Испании объявило предупреждение о неблагоприятной погоде на территории почти всего пиренейского королевства из-за сильной жары.
Другие страны
10 июля 2023 г. 15:24
В Испании объявили погодное предупреждение из-за 44-градусной жары

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило предупреждение о неблагоприятной погоде на территории почти всего пиренейского королевства из-за сильной жары.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Ведомство повысило уровень тревоги в большинстве провинций до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность). Кроме того, в автономном сообществе Андалусия уровень тревоги повышен до максимального - красного (чрезвычайная опасность).

Согласно прогнозам, температура воздуха может достигнуть 44 градусов. В Мадриде столбик термометра поднимется до 38 градусов.

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