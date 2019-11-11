​В Испании обработали 95% бюллетеней на парламентских выборах

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) лидирует на досрочных парламентских выборах после обработки 95% бюллетеней.

Как передает Report, oб этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что к настоящему моменту социалисты получают 120 из 350 мандатов. За политсилу проголосовали 28% избирателей.

На втором месте - Народная партия с 21% голосов и 88 мандатами.

Крайне правая фракция Vox набирает 15% и получает пока 52 мандата.

Нынешние всеобщие выборы в Испании являются четвертыми за последние четыре года.