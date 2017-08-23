В Испании неизвестный протаранил автомобиль полиции

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Испании неизвестный мужчина на автомобиле с поддельными номерами протаранил машину полиции.

Как передает Report, об этом сoобщает El Pais.

Инцидент произошел в провинции Аликанте. Отмечается, что мужчина, пытаясь скрыться от полицейского патруля, въехал в автомобиль полиции, после чего бросил свою машину и сбежал с места происшествия.

Вечером 17 августа белый фургон въехал в толпу людей в центре Барселоны, в ночь на 18 августа во время проведения полицейского рейда в Камбрильсе был совершен еще один теракт.