В Испании небольшой самолет упал на АЗС под Барселоной - ВИДЕО

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Легкий самолет, на борту которого находились два человека, упал на крышу здания АЗС в муниципалитете Бадия-дель-Вальес (провинция Барселона, Испания).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета LaVanguardia со ссылкой на службу скорой помощи.

Оба человека, находившиеся на борту, погибли.

На место инцидента отправлены пожарные и медики.

Самолет должен был приземлиться в аэропорту Сабаделя.

Ранее два самолета ВМС США потерпели крушение у берегов Японии.