В Испании начнут субсидировать билеты пригородных и региональных поездов

Правительство Испании на несколько месяцев сделает бесплатными маршруты пригородных электричек и региональных поездов.

Правительство Испании на несколько месяцев сделает бесплатными маршруты пригородных электричек и региональных поездов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес в парламенте с докладом "О положении страны".

По его словам, правительство будет субсидировать 100% билетов на электрички Cercanías и региональные поезда компании Renfe. Госпомощь пассажирам входит в пакет мер, направленных для защиты среднего класса от последствий инфляции. Они будут действовать с 1 сентября по 31 декабря 2022 года.

Премьер также объявил о введении новых налогов. "Наше правительство не потерпит, чтобы компании или отдельные лица наживались на кризисе за счет большинства других людей", — объяснил он эти меры.

По словам Санчеса временные налоги в течение двух лет будут касаться сверхприбылей крупных энергетических компаний, а также банков, которые получают выгоду от повышения процентных ставок. Правительство планирует получить не менее 3,5 млрд евро за счет этих мер.