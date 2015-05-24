В Испании началось голосование на муниципальных и региональных выборах

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Голосование на муниципальных и региональных выборах началось сегодня в Испании.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, порядка 23 тыс. избирательных участков открылись по всей стране в 09:00 по местному времени и будут работать до 20:00.

Более 35 млн. подданных королевства смогут проголосовать в 8 122 муниципалитетах, 13 автономных областях и двух автономных городах на африканском побережье - Сеуте и Мелилье.

Региональные выборы состоятся во всех автономных областях 46-миллионной Испании за исключением Андалусии, Каталонии, Галисии и Страны басков, имеющих собственные избирательные циклы. В частности, волеизъявление в Каталонии намечено на 27 сентября текущего года, в Галисии и Стране басков - на 2016 год. По итогам выборов в Андалусии, которые прошли 22 марта этого года, победила Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), получив 47 из 109 депутатских кресел в местном парламенте.

Муниципальные и региональные выборы проводятся в королевстве в преддверии всеобщих выборов, которые намечены на 20 декабря этого года. Особый интерес представляет новая партия левой ориентации "Мы можем" /Подемос/, которая громко заявила о себе в ходе волеизъявления в Андалусии, получив 14,8% голосов избирателей и 15 кресел в парламенте.

По данным местных СМИ, обеспечивать порядок сегодня будут более 90 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Правительство Испании также аккредитовало порядка 300 журналистов для освещения хода выборов.

Промежуточные итоги голосования объявят после 22:30 по местному времени.