​В Испании начались досрочные парламентские выборы

Голосование на досрочных парламентских выборах началось на большей части территории Испании – за исключением Канарских островов, где участки из-за разницы во времени откроются через час.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по его итогам будут избраны 350 членов конгресса депутатов (нижняя палата парламента) и 208 сенаторов. В автономном сообществе Валенсия помимо общенационального голосования проходят выборы в парламент автономного сообщества.

В общей сложности должны быть открыты 60038 избирательных участков в 8131 муниципалитете. В выборах имеют право принять участие 36,89 миллиона избирателей, из которых два миллиона живут за рубежом. Крайне большое число избирателей – как минимум 1,2 миллиона - проголосовали досрочно. На этой неделе в почтовые отделения по всей стране выстраивались длинные очереди.

Безопасность в ходе голосования обеспечивают 92 тысячи сотрудников правоохранительных органов, в том числе Национальная полиция, Гражданская Гвардия, полиция автономных сообществ, местная полиция, службы по чрезвычайным ситуациям и гражданская защита.

Избирательные участки закроются в 20.00 по местному времени (22.00 по бакинскому времени на большей части Испании, 22.00 по бакинскому времени – закрытие участков на Канарах).

Бюджет выборов составил почти 139 миллионов евро.