В Испании начали расследование деятельности нескольких энергетических компаний

Национальная комиссия по рынку и конкуренции Испании начала расследование в отношении нескольких энергетических компаний по подозрению в антиконкурентных действиях.

Национальная комиссия по рынку и конкуренции Испании начала расследование в отношении нескольких энергетических компаний по подозрению в антиконкурентных действиях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе регулятора.

По его информации, орган "начал расследование в отношении различных операторов, работающих в испанском энергетическом секторе, на предмет возможной антиконкурентной практики". Так, после получения различных жалоб с 28 ноября по 2 декабря были проведены проверки в штаб-квартирах нескольких компаний.

Национальная комиссия по рынку и конкуренции не уточнила, о каких именно предприятиях идет речь. Газета El Confidencial со ссылкой на источники заверяет, что проверки затронули компании Repsol, Cepsa и BP.