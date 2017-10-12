В Испании на праздничном параде разбился истребитель - ВИДЕО

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Истребитель Eurofighter, участвовавший в параде по случаю Национального праздника Испании, разбился на авиабазе Льянос на юго-востоке Испании, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что это был один из четырех истребителей Eurofighter, которые принимали участие в параде. Местные СМИ сообщают, что пилот не успел катапультироваться.

В Мадриде сегодня проходил парад в честь национального праздника Испании, который принимал глава государства король Фелипе VI. Здесь приняли участие четыре тысячи военных, а также военная техника, в том числе самолеты.